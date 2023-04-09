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Сунак зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії: ЗМІ назвали дату

Фото: Сунак зустрінеться з Байденом у Північній Ірландії (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 11 квітня проведе зустріч з президентом США Джо Байденом у Белфасті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Візит глави Білого дому приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди, що поклала край багаторічному збройному конфлікту в Північній Ірландії.

Своєю чергою у пресслужбі британського прем'єра зазначили, що Сунак привітає Байдена, коли той зійде з борту Air Force One.

Нагадаємо, 14 березня Байден і Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили подальшу підтримку України, загрози з боку Китаю та інші глобальні питання.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденСеверная ИрландияРіші Сунак