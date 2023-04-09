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Сунак встретится с Байденом в Северной Ирландии: СМИ назвали дату

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Воскресенье 09 апреля 2023 03:48
Сунак встретится с Байденом в Северной Ирландии: СМИ назвали дату Фото: Сунак встретится с Байденом в Северной Ирландии (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 11 апреля проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белфасте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Визит главы Белого дома приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

В свою очередь в пресс-службе британского премьера отметили, что Сунак поздравит Байдена, когда тот сойдет с борта Air Force One.

Напомним, 14 марта Байден и Сунак провели встречу в Сан-Диего, во время которой обсудили дальнейшую поддержку Украины, угрозы Китая и другие глобальные вопросы.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Северная Ирландия Риши Сунак
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