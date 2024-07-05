Сунак визнав поразку на виборах у Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Лідер Лейбористської партії Кейр Стармер відсвяткував перемогу перед своїми прихильниками в лондонській галереї мистецтв Тейт Модерн.

"Зміни починаються зараз. Чесно кажучи, це приємне відчуття", - сказав він.

Сунак сказав, що зателефонував Стармеру, щоб привітати його, і додав, що бере на себе особисту відповідальність за нищівну поразку.

Згідно з результатами екзит-полу, лейбористи отримають 410 місць, а консерватори - лише 131 місце

"Лейбористська партія виграла ці загальні вибори. Сьогодні британський народ виніс протверезний вердикт. Нам є чому повчитися і над чим поміркувати, і я беру на себе відповідальність за поразку", - заявив Сунак.