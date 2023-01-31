Сунак про війну в Україні: тривалий глухий кут піде на користь РФ

Він заявив, що дійшов такого висновку після аналізу підходу Великої Британії до конфлікту, додавши, що це призвело до його вирішення, що існує "можливість прискорити" британську підтримку України.

"Це дасть Україні найкращі шанси на успіх і дозволить максимально використати вікно можливостей, у якому російські сили опинилися на задній лінії", - заявив прем'єр Британії.

За його словами, нова стратегія Великобританії щодо прискорення підтримки міститиме більш активні дипломатичні зусилля і планування відновлення після завершення війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак поспілкувався з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії. Вони обговорили необхідність прискорення допомоги Україні, доки Росія відстала у війні.

Крім того, Британія розглядає поправки до санкційних правил через "кухаря" диктатора Путіна Євгена Пригожина.

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