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Сунак: у Путіна та ХАМАС однакова мотивація для агресії

Лондон, Понеділок 23 жовтня 2023 19:14
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Сунак: у Путіна та ХАМАС однакова мотивація для агресії Фото: Ріші Сунак, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ненависть і страх мотивували російського диктатора Володимира Путіна та бойовиків ХАМАС розпочати свої вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака у Палаті громад.

"Напад (ХАМАС на Ізраїль - ред.) 7 жовтня був мотивований ненавистю, а також страхом ХАМАС перед можливою появою нової рівноваги на Близькому Сході, яка залишила б у минулому старе бачення і запропонувала надію на кращий, безпечніший і успішніший шлях вперед. І така ж мотивація у Путіна у продовженні війни проти України", - наголосив глава британського уряду.

Він уточнив, що глава Кремля боїться перетворення України на сучасну та процвітаючу демократію. Тому диктатор хоче повернути нашу країну до "імперіалістичної фантазії минулого".

"Путін зазнає невдачі, як і ХАМАС", - додав Сунак.

Він розповів, що зараз потрібно зберегти бачення кращого майбутнього, що і намагається зробити Британія разом з союзниками.

Порівняння Путіна та ХАМАС

Нагадаємо, Сунак не перший, хто порівнює дії російського диктатора Володимира Путіна в Україні та бойовиків ХАМАСу в Ізраїлі.

Зокрема, нещодавно президент США Джо Байден заявляв, що як глава Кремля, так і палестинські терористи "хочуть знищити демократію".

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Володимир Путін ХАМАС Російська Федерація Великобританія Ізраїль Палестина Війна Росії проти України Ріші Сунак
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