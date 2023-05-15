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Сунак пообіцяв Зеленському допомогу союзників у цей "вирішальний момент"

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 10:11
Сунак пообіцяв Зеленському допомогу союзників у цей "вирішальний момент" Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що сьогоднішня зустріч із Володимиром Зеленським припадає на "вирішальний момент у опорі України", і союзники країни "не повинні їх підвести".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"Це вирішальний момент у опорі України жахливій агресивній війні, яку вона не обирала і не провокувала. Їм потрібна постійна підтримка міжнародного співтовариства для захисту від шквалу безжальних та безцільних атак, які були повсякденною реальністю вже більше року", - сказав він.

Як зазначив Сунак, союзники не повинні підвести Україну. "Лінія фронту путінської агресивної війни може проходити в Україні, але лінії розлому простягаються у всьому світі. У наших спільних інтересах забезпечити успіх України, а путінське варварство не буде винагороджене", - заявив британський прем'єр.

"От чому Велика Британія підтримує нашу підтримку України - від танків до навчання, від боєприпасів до бронетехніки. І це послання солідарності голосно звучатиме на всіх моїх зустрічах з іншими світовими лідерами в наступні дні", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона 15 травня, де проведе переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. До цього Зеленський побував у Римі, Берліні та Парижі, заручившись підтримкою лідерів країн Західної Європи.

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