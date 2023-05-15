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Сунак пообещал Зеленскому помощь союзников в этот "решающий момент"

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 10:11
Сунак пообещал Зеленскому помощь союзников в этот "решающий момент" Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что сегодняшняя встреча с Владимиром Зеленским приходится на "решающий момент в сопротивлении Украины", и союзники страны "не должны их подвести".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества для защиты от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые были повседневная реальность уже более года", - сказал он.

Как отметил Сунак, союзники не должны подвести Украину. "Линия фронта путинской агрессивной войны может проходить на Украине, но линии разлома простираются по всему миру. В наших общих интересах обеспечить успех Украины, а путинское варварство не будет вознаграждено", - заявил британский премьер.

"Вот почему Великобритания поддерживает нашу поддержку Украины - от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в предстоящие дни", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон 15 мая, где проведет переговоры с премьер-министром Риши Сунаком. До этого Зеленский побывал в Риме, Берлине и Париже, заручившись поддержкой лидеров стран Западной Европы.

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