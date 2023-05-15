Сунак пообещал Зеленскому помощь союзников в этот "решающий момент"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что сегодняшняя встреча с Владимиром Зеленским приходится на "решающий момент в сопротивлении Украины", и союзники страны "не должны их подвести".

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества для защиты от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые были повседневная реальность уже более года", - сказал он.

Как отметил Сунак, союзники не должны подвести Украину. "Линия фронта путинской агрессивной войны может проходить на Украине, но линии разлома простираются по всему миру. В наших общих интересах обеспечить успех Украины, а путинское варварство не будет вознаграждено", - заявил британский премьер.

"Вот почему Великобритания поддерживает нашу поддержку Украины - от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в предстоящие дни", - добавил он.