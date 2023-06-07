Сунак обговорить з Байденом посилення української ППО

Під час візиту до Вашингтону прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак обговорить із президентом США Джо Байденом подальші постачання військової допомоги для України. В тому числі йтиметься про посилення ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Великобританія та Сполучені Штати Америки підтримують Україну у боротьбі проти російського агресора. Зазначається, що союзники посилюють допомогу перед очікуваним літнім контрнаступом Збройних сил України.

"Однією з тем, яку прем'єр-міністр і президент Байден обговорять, це те, як ми можемо підтримувати величезний рівень глобальної підтримки України, надаючи їм необхідні можливості, включаючи протиповітряну оборону", - сказав прес-секретар прем'єра.

Візит Сунака до США та посилення ППО України

Прем'єр-міністр Великобританії з того часу, як у жовтні був призначений на посаду, здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона. Сунак проведе переговори з Байденом, членами Конгресу та бізнес-лідерами США.

Раніше, президент України Володимир Зеленський, під час саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, обговорив із прем'єром Британії необхідність посилення ППО України.