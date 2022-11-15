Сунак назвав Китай загрозою Британії, але готовий вести з ним діалог про Україну

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Китай становить загрозу для Великої Британії, але діалог з Пекіном про глобальні проблеми, такі як зміна клімату та війна Росії проти України, також був правильним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Мені цілком ясно, що Китай є системним викликом як нашим цінностям, так і нашим інтересам, і є єдиною найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці, і тому правильно, що ми робимо кроки, необхідні для власного захисту", - сказав він. Sky News у кулуарах G20.
Сунак також сказав, що сподівається, що зможе зустрітися із президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту в Індонезії.
"Якщо ми хочемо вирішити великі глобальні проблеми, такі як охорона здоров'я, Росія та Україна, відновлення світової економіки чи навіть зміна клімату, важливо вести діалог та взаємодіяти з Китаєм у рамках вирішення цих проблем", - сказав Сунак.
Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європа взаємодіятиме з Китаєм , але їй необхідно "збалансувати" відносини, щоб не надто залежати від країни. За його словами, Європа повинна уникати повторення "тих самих помилок", які вона зробила, надто сильно покладаючись на російські викопні види палива.
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