Сунак назвал Китай угрозой Великобритании, но готов вести с ним диалог об Украине

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Китай представляет угрозу для Великобритании, но диалог с Пекином о глобальных проблемах, таких как изменение климата и война России против Украины, также был правильным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мне совершенно ясно, что Китай представляет собой системный вызов как нашим ценностям, так и нашим интересам, и представляет собой единственную самую большую государственную угрозу нашей экономической безопасности, и поэтому правильно, что мы предпринимаем шаги, необходимые для собственной защиты", - сказал он Sky News в кулуарах G20.
Сунак также сказал, что надеется, что сможет встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином во время саммита в Индонезии.
"Если мы хотим решить большие глобальные проблемы, такие как здравоохранение, Россия и Украина, восстановление мировой экономики или даже изменение климата, важно вести диалог и взаимодействовать с Китаем в рамках решения этих проблем", - сказал Сунак.
Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европа будет взаимодействовать с Китаем, но ей необходимо "сбалансировать" отношения, чтобы не слишком зависеть от страны. По его словам, Европа должна избегать повторения "тех же ошибок", которые она совершила, слишком сильно полагаясь на российские ископаемые виды топлива
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