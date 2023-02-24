Сунак має намір закликати G7 надати Україні зброю великої дальності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз , оприлюднений на сайті британського уряду.

Очікується, що політик також повторить свою пропозицію щодо підтримки держав, які можуть передати винищувачі.

"Щоб Україна здобула перемогу, і щоб цей день став ближчим, їм (ЗСУ - ред.) треба отримати вирішальну перевагу на полі бою. Зараз це має стати нашим пріоритетом. Замість поетапного підходу, нам потрібно діяти швидше, поставляючи артилерію, бронетехніку та засоби ППО", - мовиться у тексті заяви Сунака.

За словами прем'єра, "найближчі тижні будуть важкими для України, але вони будуть важкими і для Росії. Тому зараз настав час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування та контрнаступу".