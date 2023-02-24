Сунак намерен призвать G7 предоставить Украине оружие большой дальности
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать партнеров по G7 поставлять Украине оружие большой дальности и ускорить предоставление военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз, обнародованный на сайте британского правительства.
Ожидается, что политик также повторит свое предложение о поддержке государств, которые могут передать истребители.
"Чтобы Украина одержала победу, и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ - ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", - говорится в тексте заявления Сунака.
По словам премьера, что "ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению".
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