Сунак анонсував відправку британських винищувачів до Польщі для посилення ППО

За словами глави британського уряду, відповідне розміщення винищувачів планується на наступний рік.

Сунак у ході візиту до Варшави зазначив, що Лондон має намір долучитися до патрулювання польського неба.

"Протиповітряна оборона є життєво важливою, і Велика Британія хоче підтримати Польщу в цьому та тісно співпрацювати з вами", - заявив він.

Крім того, додав Сунак, у межах навчань НАТО Steadfast Defender, що триватимуть до кінця травня, Лондон також відправить до Польщі 16 тисяч британських військових.

У контексті триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України Сунак зазначив, що між Польщею та Великою Британією "існує великий зв'язок, який будує безпеку в ситуації війни в Україні".

"Ми великі військові держави, які допомагають Україні. Ми вже два роки допомагаємо сусіду Польщі. Коли йдеться про нашу військову допомогу, я хочу допомогти ще більше", - наголосив британський прем'єр.

Візит Сунака до Польщі та анонс нового пакета допомоги Україні

Раніше повідомлялося, що глава британського уряду Ріші Сунак 23 квітну у Варшаві провів зустрічі з польським колегою Дональдом Туском, а також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також у Польщі Сунак анонсував пакет допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 617 мільйонів доларів), та збільшення британських витрат на оборону до 2,5% ВВП.

Крім того, він заявив, що Британія переведе свої витрати на оборону на "воєнні рейки". Причиною цього є досвід війни РФ проти України.