"Сумыоблэнерго" опровергают обвинения СБУ относительно присвоения 80 млн грн

АО "Сумыоблэнерго" опровергает обнародованную Службой безопасности Украины информацию о причастности топ-менеджмента компании к хищению 80 млн грн.
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте "Сумыоблэнерго".
Кроме того, "Сумыоблэнерго" обвиняют Службу безопасности Украины в распространении ложной информации и разглашении тайны следствия.
Энергетики утверждают, что по фактам, связанным с деятельностью АО "Сумыоблэнерго", досудебное расследование СБУ вообще не проводит. А обвинения в невыполнении инвестиционной программы и хищении 80 миллионов гривен, о которых говорилось в сообщении СБУ, называют необоснованными, поскольку "Сумыоблэнерго" имеет документальные подтверждения исполнения и надлежащего финансирования инвестиционной программы в соответствии с установленным порядком.
"Подтверждает это и непосредственно НКРЭКУ, которая осуществляет контроль деятельности предприятия, и даже судебными решениями", - добавляют в компании.
Кроме того, в компании берут под сомнение и оценку СБУ операций с ценными бумагами.
Также они опровергают обвинения в "компенсации убытков от сделок менеджмента АО "Сумыоблэнерго" путем искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса".
"Тарифы на электроэнергию устанавливаются НКРЭКУ, а следовательно, распределительная компания никоим образом не может повлиять на их повышение. К тому же большинство работ, которые выполняются в АО "Сумыоблэнерго", проходят через процедуры публичных закупок", - добавляют энергетики.
"Сумыоблэнерго" отмечает, что такими утверждениями СБУ пытается испортить репутацию компании. Предприятие уже направило письмо в Службу безопасности Украины с требованием удалить с сайта СБУ соответствующую публикацию и опровергнуть указанную в ней информацию.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках уголовного производства СБУ по "Сумыоблэнерго" были наложены аресты на счета подрядных организаций.