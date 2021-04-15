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"Сумыоблэнерго" опровергают обвинения СБУ относительно присвоения 80 млн грн

Автор: РБК-Украина

АО "Сумыоблэнерго" опровергает обнародованную Службой безопасности Украины информацию о причастности топ-менеджмента компании к хищению 80 млн грн.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте "Сумыоблэнерго".

Кроме того, "Сумыоблэнерго" обвиняют Службу безопасности Украины в распространении ложной информации и разглашении тайны следствия.

Энергетики утверждают, что по фактам, связанным с деятельностью АО "Сумыоблэнерго", досудебное расследование СБУ вообще не проводит. А обвинения в невыполнении инвестиционной программы и хищении 80 миллионов гривен, о которых говорилось в сообщении СБУ, называют необоснованными, поскольку "Сумыоблэнерго" имеет документальные подтверждения исполнения и надлежащего финансирования инвестиционной программы в соответствии с установленным порядком.

"Подтверждает это и непосредственно НКРЭКУ, которая осуществляет контроль деятельности предприятия, и даже судебными решениями", - добавляют в компании.

Кроме того, в компании берут под сомнение и оценку СБУ операций с ценными бумагами.

Также они опровергают обвинения в "компенсации убытков от сделок менеджмента АО "Сумыоблэнерго" путем искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса".

"Тарифы на электроэнергию устанавливаются НКРЭКУ, а следовательно, распределительная компания никоим образом не может повлиять на их повышение. К тому же большинство работ, которые выполняются в АО "Сумыоблэнерго", проходят через процедуры публичных закупок", - добавляют энергетики.

"Сумыоблэнерго" отмечает, что такими утверждениями СБУ пытается испортить репутацию компании. Предприятие уже направило письмо в Службу безопасности Украины с требованием удалить с сайта СБУ соответствующую публикацию и опровергнуть указанную в ней информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках уголовного производства СБУ по "Сумыоблэнерго" были наложены аресты на счета подрядных организаций.

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