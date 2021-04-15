"Сумиобленерго" спростовує звинувачення СБУ щодо привласнення 80 млн грн

Крім того, "Сумиобленерго" звинувачують Службу безпеки України у поширенні неправдивої інформації та розголошенні таємниці слідства.

Енергетики стверджують, що за фактами, пов’язаними з діяльністю АТ "Сумиобленерго", досудове розслідування СБУ взагалі не проводить. А звинувачення у невиконанні інвестиційної програми та розкраданні 80 мільйонів гривень, про які йшлося у повідомленні СБУ, називають необґрунтованими, оскільки "Сумиобленерго" має документальні підтвердження виконання та належного фінансування інвестиційної програми згідно зі встановленим порядком.

"Підтверджує це і безпосередньо НКРЕКП, яка здійснює контроль за діяльністю підприємства, і навіть судовими рішеннями", - додають в компанії.

Крім того, у компанії беруть під сумнів і оцінку СБУ операцій з цінними паперами.

Також вони спростовують звинувачення у "компенсації збитків від оборудок менеджменту АТ "Сумиобленерго" шляхом штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу".

"Тарифи на електроенергію встановлюються НКРЕКП, а отже, розподільча компанія жодним чином не може вплинути на їх підвищення. До того ж більшість робіт, які виконуються в АТ "Сумиобленерго", проходять через процедури публічних закупівель", - додають енергетики.

"Сумиобленерго" зазначає, що такими твердженнями СБУ намагається зіпсувати репутацію компанії. Підприємство вже надіслало лист до Служби безпеки України з вимогою видалити із сайту СБУ відповідну публікацію та спростувати зазначену в ній інформацію.