"Сумыгаз Сбыт" предупредил 23 тыс. должников о прекращении газоснабжения

По состоянию на 1 августа 2019 года задолженность бытовых клиентов перед "Сумыгаз Сбыт" составляет 437 млн гривен. Почти 12 тыс. потребителей природного газа имеющих долг свыше 1 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года ООО "Сумыгаз Сбыт" разослало 23,2 тыс. уведомлений о необходимости погашения задолженности. Только в течение июля направлено 3 тыс. таких писем.

"На сегодня долг более 1000 гривен имеют 8,8 тысяч домовладений, от 5 до 10 тысяч гривен – 1,8 тысяч потребителей, а 800 клиентов задолжали свыше 10 тысяч гривен. Потребители должны понимать, что вовремя не платя за услуги, они доводят ситуацию до отключения. А для восстановления газоснабжения им нужно будет все равно оплатить всю сумму долга, а также компенсировать убытки, связанные с прекращения и восстановления", - отметила директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

Если после получения предупреждения потребители не оплатили за услугу газоснабжения и не обратились в центр обслуживания клиентов "Сумыгаз Сбыта" для оформления соглашения погашения, компания инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд.

В 2019 году уже 1605 домовладений должников отключении от газораспределительной сети в Сумской области.

Также компания напоминает потребителям голубого топлива, что органы социальной защиты населения будут отказывать в предоставлении субсидии гражданам, которые своевременно не платят за коммунальные услуги.