"Сумигаз Збут" попередив 23 тис. боржників про припинення газопостачання

Станом на 1 серпня 2019 року заборгованість побутових клієнтів перед "Сумигаз Збут" складає 437 млн гривень. Майже 12 тис. споживачів природного газу мають борг понад 1 тис. Гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Від початку року ТОВ "Сумигаз Збут" розіслало 23,2 тис. повідомлень про необхідність погашення заборгованості. Лише протягом липня направлено 3 тис. таких листів.

"На сьогодні борг понад 1000 гривень мають 8,8 тисяч домоволодінь, від 5 до 10 тисяч гривень – 1,8 тисяч споживачів, а 800 клієнтів заборгували понад 10 тисяч гривень. Споживачі повинні розуміти, що вчасно не сплачуючи за послуги, вони доводять ситуацію до відключення. А для відновлення газопостачання їм потрібно буде все одно сплатити всю суму боргу, а також компенсувати збитки, пов’язані з припинення та відновлення", - зазначила директорка ТОВ "Сумигаз Збут" Олена Руденко.

Якщо після отримання попередження споживачі не сплатили за послугу газопостачання та не звернулися до центру обслуговування клієнтів "Сумигаз Збуту" для оформлення угоди погашення, компанія ініціює припинення газопостачання та подає позов до суду.

У 2019 році вже 1605 домоволодінь боржників від’єднанні від газорозподільної мережі Сумської області.

Також компанія нагадує споживачам блакитного палива, що органи соціального захисту населення будуть відмовляти в наданні субсидії громадянам, які своєчасно не сплачують за комунальні послуги.