"Сумыгаз Сбыт": повышенная банковская комиссия не предусмотрена в цене газа

Получив монополию на перерасчет субсидий, "Ощадбанк" установил максимальный размер комиссии, которую должны платить поставщики коммунальных услуг. Однако такие расходы не предусмотрены правительством в цене газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Сумыгаз Сбыт".

Отмечается, что сейчас 4% от субсидий клиентов "Сумыгаз Сбыта" оставляют на счетах "Ощадбанка". Для дальнейшего перечисления этих средств поставщику газа банк настаивает на уплате комиссионного вознаграждения в максимальном размере - 0,7% от суммы платежа.

"То есть, за средства государственной помощи, которые должны транзитом пройти на всех участников газового рынка, именно "Сумыгаз Сбыт" должен оплатить всю комиссию. Но в конечной цене газа правительством средства не заложены", - объясняет директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

По словам пресс-службы, это создает дополнительную экономическую нагрузку на компанию, единственным источником доходов которой является торговая наценка поставщика газа со специальными обязанностями.

"Ее размер ограничен Постановлением КМУ от 19.10.2018 г. №867, составляет лишь 2,2% от конечной цены и не является недостаточным для покрытия текущих обязательств предприятия. В частности, по обслуживанию потребителей, уплату налогов, выплату заработной платы и в которой не учтено комиссионное вознаграждение "Ощадбанка" в максимальном размере от суммы субсидий, перечисленных Обществу", - говорится в сообщении.

Поэтому ООО "Сумыгаз Сбыт" обратилось к правительству с требованием изъять из Постановления Кабинета Министров Украины №1176 от 27.12.2018 г. обязанность исполнителей коммунальных услуг оплачивать АО "Ощадбанк" комиссионное вознаграждение как такую, что является необоснованной, чрезмерной и не снабженной источником покрытия. До решения Кабинетом Министров или "Ощадбанком" вопросы комиссионного вознаграждения, "Сумыгаз Сбыт" не имеет возможности заключить с банком договор на перевод средств субсидии на счет Общества.

"Новый порядок государственного субсидирования потребителей коммунальных услуг предусматривает, что бюджетные средства должны зачисляться на учетные записи потребителей в "Ощадбанке". Далее банк должен рассчитаться в безналичной форме за субсидіанта с поставщиками коммунальных услуг, в том числе за потребленный природный газ", - говорится в сообщении.