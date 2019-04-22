"Сумигаз Збут": підвищена банківська комісія не передбачена у ціні газу

Отримавши монополію на перерахунок субсидій, "Ощадбанк" встановив максимальний розмір комісії, яку мають сплачувати постачальники комунальних послуг. Проте такі видатки не передбачені урядом в ціні газу для населення. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Сумигаз Збут".

Зазначається, що наразі 4% від субсидій клієнтів "Сумигаз Збуту" залишають на рахунках "Ощадбанку". Для подальшого перерахування цих коштів постачальнику газу банк наполягає на сплаті комісійної винагороди в максимальному розмірі - 0,7% від суми платежу.

"Тобто, за кошти державної допомоги, які мають транзитом пройти на всіх учасників газового ринку, саме "Сумигаз Збут" має сплатити всю комісію. Але у кінцевій ціні газу урядом кошти не закладені" - пояснює директорка ТОВ "Сумигаз Збут" Олена Руденко.

За словами прес-служби, це створює додаткове економічне навантаження на компанію, єдиним джерелом доходів якої є торгова націнка постачальника газу зі спеціальними обов’язками.

"Її розмір обмежений Постановою КМУ від 19.10.2018 р. №867, складає лише 2,2% від кінцевої ціни та не є недостатнім для покриття поточних зобов’язань підприємства. Зокрема, по обслуговуванню споживачів, сплату податків, виплату заробітної плати та в якій не врахована комісійна винагорода "Ощадбанку" у максимальному розмірі від суми субсидій, перерахованих Товариству", - йдеться у повідомленні.

Тому ТОВ "Сумигаз Збут" звернулось до уряду з вимогою вилучити з Постанови Кабінету Міністрів України №1176 від 27.12.2018 р. обов’язок виконавців комунальних послуг сплачувати АТ "Ощадбанк" комісійну винагороду як таку, що є необґрунтованою, надмірною та не забезпеченою джерелом покриття. До вирішення Кабінетом Міністрів або "Ощадбанком" питання комісійної винагороди, "Сумигаз Збут" не має змоги укласти з банком договір на переказ коштів субсидії на рахунок Товариства.

"Новий порядок державного субсидіювання споживачів комунальних послуг передбачає, що бюджетні кошти повинні зараховуватися на облікові рахунки споживачів у "Ощадбанку". Далі банк має розрахуватися у безготівковій формі за субсидіанта з надавачами комунальних послуг, у тому числі за спожитий природний газ", - йдеться у повідомленні.