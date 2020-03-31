"Сумыгаз Сбыт" количество онлайн-платежей за газ увеличились на 10%

В условиях карантина "Сумыгаз Сбыт" упростил доступ к дистанционным сервисам, что помогает клиентам безопасно рассчитываться за потребленный газ. Поэтому онлайн платежи выросли на 10%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В то же время значительное количество потребителей газа еще не используют удобные и безопасные способы оплаты, поэтому в Сумской области уменьшилась общая оплата за потребленный газ и составила 65%", - говорится в сообщении.

В "Сумыгаз Сбыт" отмечают, что сегодня онлайн оплата – самый безопасный путь, и призывают соблюдать требования карантина, оставаться дома и все вопросы по газоснабжению решать с помощью онлайн сервисов 104.ua

"При росте объемов потребления наблюдается тенденция снижения уровня расчетов за газоснабжение. На конец марта задолженность бытовых потребителей газа на Сумщіні составляет свыше 80 млн грн. Чтобы не стать заложником долгов в будущем каждый потребитель природного газа Сумской области может в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета в Личном кабинете на 104.ua, так и мобильных приложениях 104 Mobile, telegram и viber ботах 7104UA. Это сервисы комфортны и доступны 24 часа в сутки", - говорится в сообщении.