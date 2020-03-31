"Сумигаз Збут": кількість онлайн платежів за газ збільшились на 10%

В умовах карантину "Сумигаз Збут" спростив доступ до дистанційних сервісів, що допомогає клієнтам безпечно розраховуватись за спожитий газ. Тому онлайн платежі зросли на 10%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У той же час значна кількість споживачів газу ще не використовують зручні та безпечні способи сплати, тому у Сумській області зменшилась загальна сплата за спожитий газ й склала 65%", - йдеться у повідомленні.

У "Сумигаз Збут" наголошують, що на сьогодні онлайн оплата – найбезпечніший шлях, та закликають дотримуватись вимог карантину, залишатися вдома й усі питання щодо газопостачання вирішувати за допомогою онлайн сервісів 104.ua

"При зростанні об’ємів споживання спостерігається тенденція зниження рівня розрахунків за газопостачання. На кінець березня заборгованість побутових споживачів газу Сумської області складає понад 80 млн грн. Щоб не стати заручником боргів у майбутньому кожен споживач природного газу Сумщини може в режимі онлайн перевіряти та контролювати стан рахунку як в Особистому кабінеті на 104.ua, так й мобільних додатках 104 Mobile, telegram та viber ботах 7104UA. Це сервіси комфортні та доступні 24 години на добу", - йдеться у повідомленні.