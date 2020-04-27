"Сумыгаз": количество онлайн-платежей за доставку газа увеличилась на 15%

От начала карантина сохраняется тенденция увеличения расчетов за доставку газа онлайн. Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"Однако в течение марта-апреля АО "Сумыгаз" получило от банков и платежных сервисов 1,5 тыс. оплат за услуги по доставке газа, в которых указаны номер лицевого счета или адрес плательщика. До определения владельца оплаченных средств, платежи остаются не идентифицированные. А на лицевых счетах клиентов накапливается задолженность", - говорится в сообщении.

Компания обращает внимание клиентов на необходимость при оплате указывать свой лицевой счет и адрес, сохранять квитанции об оплате. Это позволит быстро и корректно зачислить денежные средства, уплаченные за доставку газа.

"В отношении не идентифицированных платежей, если клиент компании в течение двух недель после оплаты в онлайн-сервисах www.104.ua не видит зачислений на лицевой счет средств, с высокой долей вероятности, они поступили из банковского учреждения или платежного сервиса без необходимых реквизитов плательщика. В этом случае, необходимо предоставить подтверждение произведенной оплаты – квитанции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время карантинных ограничений отправить скан-копию квитанции можно на электронный адрес info@smgas.com.ua, с указанием лицевого счета и адреса.

В АО "Сумыгаз" благодарны клиентам за своевременную оплату услуги. В сложные для всех времена, это помогает поддерживать стабильную и бесперебойную работу газовых сетей в области, работу аварийной службы.

"Напоминаем, что оплатить за доставки газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua: личного кабинета на сайте 104.ua чат-боту "7104ua" в Viber или Telegram, мобильного приложения 104Mobile для Android, мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что для потребителей АО "Сумыгаз" разработан экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 00-03-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Призываем потребителей, которые имеют возможность оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства нужны для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков", - говорится в сообщении.