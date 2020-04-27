"Сумигаз": кількість онлайн платежів за доставку газу збільшилась на 15%

Від початку карантину зберігається тенденція збільшення розрахунків за доставку газу онлайн. Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

"Проте протягом березня-квітня АТ "Сумигаз" отримало від банків та платіжних сервісів 1,5 тис. оплат за послуги з доставки газу, в яких не зазначені номер особового рахунку або адреса платника. До визначення власника оплачених коштів, платежі залишаються неідентифіковані. А на особових рахунках клієнтів накопичується заборгованість", - йдеться у повідомленні.

Компанія звертає увагу клієнтів на необхідність при оплаті зазначати свій особовий рахунок і адресу, зберігати квитанції про оплату. Це дозволить швидко та коректно зарахувати кошти, сплачені за доставку газу.

"Стосовно не ідентифікованих платежів, якщо клієнт компанії протягом двох тижнів після оплати у онлайн-сервісах www.104.ua не бачить зарахувань на його особовий рахунок коштів, з високою долею ймовірності, вони надійшли з банківської установи або платіжного сервісу без необхідних реквізитів платника. У цьому разі, необхідно надати підтвердження проведеної оплати – квитанції", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що під час карантинних обмежень надіслати скан-копію квитанції можна на електронну адресу info@smgas.com.ua, із зазначенням особового рахунку та адреси.

У АТ "Сумигаз" вдячні клієнтам за своєчасну оплату послуги. У складні для всіх часи, це допомагає підтримувати стабільну та безперебійну роботу газових мереж в області, роботу аварійної служби.

"Нагадуємо, що сплатити за доставки газу можна дистанційно за допомогою онлайн-сервісів 104.ua: особистого кабінету на сайті 104.ua, чат-боту "7104ua" у Viber чи Telegram, мобільного додатку 104Mobile для Android, мобільного додатку 104Mobile Light для iPhone", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що для споживачів АТ "Сумигаз" розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067 00-03-104 і повідомити оператору номер особового рахунку, який зазначено у квитанції кожного клієнта. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього.

"Закликаємо споживачів, які мають можливість, сплачувати за послуги газопостачання вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків", - йдеться у повідомленні.