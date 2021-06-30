"Сумыгаз" инвестировал в газовые сети области более 121 млн гривен за три года

"Размер и направления инвестиций газораспределительной системы Сумской области на год утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Действующий тариф на распределение газа не позволяет осуществить полноценный редизайн системы распределения газа, в том числе сетей, находящихся в государственной собственности", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что модернизация сетей является важной не только для безопасности, она позволяет уменьшить расход технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа.

"В этом году на Сумщине модернизируют свыше 230 объектов на газораспределительных сетях, из них – кольцевание газопроводов в двух населенных пунктах, замена и реконструкция 36 газорегуляторных пунктов (ГРП) и 50 шкафных ГРП, - отмечает технический директор компании Николай Мурчич. - Поэтому в очередной раз призываем потребителей платить за распределение газа вовремя, чтобы все запланированные мероприятия могли быть выполнены в срок".

Также в компании добавили, что инвестируя в газораспределительные сети, АО "Сумыгаз" обеспечивает безаварийную и бесперебойную доставку газа до 386 тысяч семей и более 4 тысяч предприятий области.