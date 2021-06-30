"Сумигаз" інвестував у газові мережі області більше 121 млн гривень за три роки

"Розмір і напрямки інвестицій газорозподільної системи Сумської області на рік затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Чинний тариф на розподіл газу не дозволяє здійснити повноцінний редизайн системи розподілу газу, в тому числі мереж, що перебувають у державній власності", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що модернізація мереж є важливою не лише з огляду на безпеку, вона дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу.

"Цього року на Сумщині модернізують понад 230 об’єктів на газорозподільних мережах, з них – кільцювання газопроводів у двох населених пунктах, заміна та реконструкція 36 газорегуляторних пунктів (ГРП) і 50 шафових ГРП, - наголошує технічний директор компанії Микола Мурчич. – Тому вкотре закликаємо споживачів сплачувати за розподіл газу вчасно, аби всі заплановані заходи могли бути виконані в строк".

Також у компанії додали, що інвестуючи в газорозподільні мережі, АТ "Сумигаз" забезпечує безаварійну та безперебійну доставку газу до 386 тисяч сімей та понад 4 тисяч підприємств області.