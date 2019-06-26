"Сумыгаз" бесплатно заменил 2,5 тыс. счетчиков газа

С начала года 16,8 тыс. бытовых счетчиков клиентов АО "Сумыгаз" прошли периодическую поверку. За счет компании 2,5 тыс. непригодных к эксплуатации счетчиков заменены на новые, а 235 приборов учета отправлены на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", раз в восемь лет плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. В Сумской области поверку счетчиков осуществляют специалисты государственного предприятия ГП "Сумистандартметрология".

"Средства на поверку предусмотренные в тарифе на распределение газа. Также если обнаруживают непригодные к дальнейшей эксплуатации счетчики, которые из-за изношенности и повреждения некорректно измеряли объемы использованного газа, за средства компании их ремонтируют или заменяют на новые", - рассказывает главный метролог ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Голубченко.

Если по результатам проверки нарушений или отклонений в работе прибора не выявлено, то он считается годным и его устанавливают на предыдущем месте эксплуатации.

Специалисты компании отмечают, что в лаборатории фиксируют не только неточности в работе счетчиков, но и выявляют случаи вмешательства в механизм прибора. Так, с начала года в Сумской области выявлено 69 фактов вмешательств, часть из которых-в новых счетчиках приобретенных потребителями.

"Последствия вмешательства в работу счетчика могут обойтись нечестным потребителям иногда в десятки раз дороже стоимость "сэкономленного" природного газа. При выявлении факта вмешательства в работу счетчика именно потребитель будет вынужден оплатить стоимость экспертизы, ремонта или приобретения нового счетчика, снятие-установка прибора и возместить убытки, причиненные газораспределительном предприятию", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, расчет суммы убытков происходит индивидуально для каждого отдельного случая в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных сетей. В случае неуплаты убытков, потребителю прекращают распределение газа и дело передается в суд. В таком случае потребителю, кроме суммы долга, придется заплатить и судебные издержки.