"Сумигаз" безкоштовно замінив 2,5 тис. лічильників газу

Від початку року 16,8 тис. побутових лічильників клієнтів АТ "Сумигаз" пройшли періодичну повірку. Коштом компанії 2,5 тис. непридатних до експлуатації лічильників замінені на нові, а 235 приладів обліку відправлені на ремонт. Про це повідомляє прес-служба "Сумигазу".

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", раз на вісім років плановій повірці підлягають всі лічильники побутових споживачів. В Сумській області повірку лічильників здійснюють спеціалісти державного підприємства ДП "Сумистандартметрологія".

"Кошти на повірку передбачені у тарифі на розподіл газу. Також якщо виявляють непридатні до подальшої експлуатації лічильники, які через зношеність та пошкодження некоректно вимірювали обсяги використаного газу, за кошти компанії їх ремонтують або замінюють на нові", - розповідає головний метролог ПАТ "Сумигаз" Дмитро Голубченко.

Якщо за результатами повірки порушень або відхилень в роботі приладу не виявлено, то він вважається придатним і його встановлюють на попередньому місці експлуатації.

Фахівці компанії зауважують, що у лабораторії фіксують не лише неточності у роботі лічильників, а й виявляють випадки втручання у механізм приладу. Так, від початку року в Сумській області виявлено 69 фактів втручань, частина з яких у нових лічильниках придбаних споживачами.

"Наслідки втручання у роботу лічильника можуть обійтися нечесним споживачам подекуди в десятки разів дорожче за вартість "заощадженого" природного газу. При виявленні факту втручання в роботу лічильника саме споживач буде змушений оплатити вартість експертизи, ремонту чи придбання нового лічильника, зняття-встановлення приладу та відшкодувати збитки, завдані газорозподільному підприємству", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, розрахунок суми збитків відбувається індивідуально для кожного окремого випадку відповідно до вимог Кодексу газорозподільних мереж. У разі несплати збитків, споживачу припиняють розподіл газу та справа передається до суду. У такому випадку споживачеві, окрім суми боргу, доведеться заплатити й судові витрати.