На Сумы движется большая колонна вражеской техники, - ОГА

Большую колонну российской бронетехники заметили в пригороде Сум. Местных жителей призвали не покидать свои дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.
"Со стороны Химпрома на город сунет большая колонна вражеской техники Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!" - говорится в сообщении.
Напомним, в Сумах в результате обстрела из артиллерии погиб мирный житель, женщина получила ранения и была госпитализирована.
Как сообщали ранее, украинские военные дают отпор российским войскам и не дают выйти врагу на рубежи Луганской и Донецкой областей. Продолжаются бои на подступах к Старобельску.