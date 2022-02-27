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На Суми рухається велика колона ворожої техніки, - ОДА

Автор: Наталія Юрченко

Велику колону російської бронетехніки помітили в передмісті Сум. Місцевих жителів закликали не залишати свої будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОДА.

"З боку Хімпрому на місто суне велика колона ворожої техніки! Цивільні! Будьте в безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон!"- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Сумах в результаті обстрілу з артилерії загинув мирний житель, жінка отримала поранення і була госпіталізована.

Як повідомляли раніше, українські військові дають відсіч російським військам і не дають вийти ворогові на рубежі Луганської та Донецької областей. Тривають бої на підступах до Старобільська.

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