На Суми рухається велика колона ворожої техніки, - ОДА
Фото: у передмісті Сум помітили російську колону (facebook.com/mod.mil.rus
Велику колону російської бронетехніки помітили в передмісті Сум. Місцевих жителів закликали не залишати свої будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОДА.
"З боку Хімпрому на місто суне велика колона ворожої техніки! Цивільні! Будьте в безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон!"- йдеться в повідомленні.
Нагадавши, у Сумах в результаті обстрілу з артилерії загинув мирний житель, жінка отримала поранення і була госпіталізована.
Як повідомляли раніше, українські військові дають відсіч російським військам і не дають вийти ворогові на рубежі Луганської та Донецької областей. Тривають бої на підступах до Старобільська.