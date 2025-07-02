Сумувати не будуть: ці знаки Зодіаку починають етап зцілення

Телець

Нарешті негативні думки почнуть покидати вашу свідомість. Якщо ви останнім часом горювали або ви трималися за розчарування, то скоро це відчуття зміниться.

Ви більше не готуватимете себе до найгіршого. Смуток залишиться позаду, а натомість прийде радість.

Попереду - нові можливості, які подарують шанс по-справжньому насолодитися життям. Але пам'ятайте, що гарний настрій ви створюєте самостійно!

Рак

Ви нарешті зможете взяти контроль у свої руки. Життя стане керованим, а з цим прийде відчуття легкості та свободи.

Ваша природна чутливість працюватиме на вас, а не навпаки. Те, що здавалося неможливим, більше таким не буде. Удача на вашому боці, тож сміливо втілюйте бажане.

Всесвіт нагадує, що будь-які перешкоди можуть - шанс проявити креативність та знайти нестандартне рішення.

Скорпіон

Ви попрощаєтеся з періодом емоційної ізоляції. Те, що біло, вийде назовні. І це на краще!

Як тільки ви припините ховати свої справжні почуття, прийде легкість та ясність. Ви знову відчуєте себе собою.

Чудовий день, щоб розкрити свою справжню суть. Не бійтеся говорити про те, що вас не подобається.