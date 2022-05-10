Сумскую и Черниговскую область снова обстреляли с территории России

Вечером 10 мая российские войска обстреляли граничащие с Россией районы Сумской и Черниговской области. Противник использовал авиацию и минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
В Сумской области около 19:00 российские самолеты нанесли ракетный удар по приграничным территориям Шосткинского района.
Кроме того, вечером 10 мая со стороны российского села Новые Юрковичи был открыт минометный огонь по территории Городнянского района Черниговской области. Противник произвел два выстрела.
"Последствия обстрелов выясняются", - добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, приграничные районы Украины периодически подвергаются обстрелам с территории России. Сегодня глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о нескольких взрывах на территории области.
Отметим, 8 мая с российской территории из реактивных систем залпового огня и минометов обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей.
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