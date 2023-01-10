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Сумську область обстріляли з мінометів: є пошкодження

Фото: Сумську область обстріляли з мінометів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 січня, ворог завдав 33 удари по прикордонним з Росією територіям Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Під обстрілами російських військ сьогодні були Великописарівська та Есманьська громади.

По Есманьській громаді було зафіксовано 21 удар з території Російської Федерації. Всі удари були здійснені з мінометної зброї.

Під час обстрілу Великописарівської громади, окупанти пошкодили склади місцевої ферми. За словами Живицького загалом під час двох обстрілів в громаді було зафіксовано 12 "прильотів".

"У всіх випадках без жертв", - додав голова Сумської ОВА

Нагадаємо, вчора окупанти майже 100 разів за день обстріляли прикордонні території Сумської області.

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Сумська область