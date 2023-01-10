Сумскую область обстреляли из минометов: есть повреждения

Под обстрелами русских войск сегодня были Великописаревская и Эсманьская общины.

По Эсманьской общине был зафиксирован 21 удар с территории Российской Федерации. Все удары были произведены из минометного оружия.

Во время обстрела Великописаревской общины оккупанты повредили склады местной фермы. По словам Живицкого, во время двух обстрелов в общине было зафиксировано 12 "прилетов".

"Во всех случаях без жертв", - добавил глава Сумской ОВА