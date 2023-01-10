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Сумскую область обстреляли из минометов: есть повреждения

Фото: Сумскую область обстреляли из минометов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 января, враг нанес 33 удара по приграничным с Россией территориям Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Под обстрелами русских войск сегодня были Великописаревская и Эсманьская общины.

По Эсманьской общине был зафиксирован 21 удар с территории Российской Федерации. Все удары были произведены из минометного оружия.

Во время обстрела Великописаревской общины оккупанты повредили склады местной фермы. По словам Живицкого, во время двух обстрелов в общине было зафиксировано 12 "прилетов".

"Во всех случаях без жертв", - добавил глава Сумской ОВА

Напомним, вчера кафиры почти 100 раз в день обстреляли приграничные территории Сумской области.

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Сумская область