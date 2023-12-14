У Сумську область намагалася проникнути російська ДРГ. Прикордонними вступили у бій

Зазначається, що минулої доби прикордонний наряд виявив декілька російських диверсантів, які рухалися з території РФ. Прикордонники відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення північного напрямку висунулися підрозділи Державної прикордонної служби та Сил оборони. Були залучені артилерійський та мінометний розрахунки.

"У результаті бою - окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", - кажуть прикордонники.

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявили розташування військових, а також мінування території.

Так, наприкінці листопада у ЗСУ підтвердили, що росіяни не покидають спроб проникнути на територію України. Ворожі ДРГ намагаються проникнути групами із 4-5 осіб, іноді ж - від 10 до 16 осіб.

Крім того, прикордонники фіксують зростання активності російських ДРГ на кордоні з Харківською областю.