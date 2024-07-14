ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Над Сумською областю збили сьогодні крилату ракету, - ОВА

Сумська область, Неділя 14 липня 2024 17:44
UA EN RU
Над Сумською областю збили сьогодні крилату ракету, - ОВА Фото: над Сумською областю збили крилату ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 липня, над Сумською областю українські захисники знищили крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, у небі над Сумською областю сьогодні силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу крилату ракету.

Нагадаємо, що під час однієї з сьогоднішніх тривог в Сумській області міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про обстріл міста.

"Конотоп під обстрілом! Не нехтуємо", - повідомив мер.

Нагадаємо, що ми вже писали про те, скільки ворожих ракет і дронів було збито силами ППО в ніч на 14 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Конотоп Війна Росії проти України
NEWS
Чи вплине замах на Трампа на його рейтинги: думка політолога
Чи вплине замах на Трампа на його рейтинги: думка політолога
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США