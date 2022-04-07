В Сумской области ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую в сторону Полтавы

"Вчера в районе Липовой Долины люди слышали взрывы - это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории района специалисты нашли и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 с авиабомбы РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время.

Вместе с тем он сообщил, что продолжается в Сумской области активная работа по полному восстановлению автобусных маршрутов.

Напомним российские оккупанты вечером 6 апреля нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций на востоке Украины. В результате обстрела есть пострадавшие.

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