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В Сумской области ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую в сторону Полтавы

Фото: в Сумской области ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую в сторону Полтавы (perild.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумской области украинские военные сбили ракету оккупационных войск. Ее враг направлял в сторону Полтавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Вчера в районе Липовой Долины люди слышали взрывы - это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории района специалисты нашли и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 с авиабомбы РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время.

Вместе с тем он сообщил, что продолжается в Сумской области активная работа по полному восстановлению автобусных маршрутов.

Напомним российские оккупанты вечером 6 апреля нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций на востоке Украины. В результате обстрела есть пострадавшие.

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ПолтаваСумская областьВойна России против Украины