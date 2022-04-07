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У Сумській області ЗСУ збили ворожу ракету, що летіла в бік Полтави

Фото: в Сумській області ЗСУ збили ворожу ракету, що летіла в бік Полтави (perild.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумській області українські військові збили ракету окупаційних військ. Її ворог направляв в бік Полтави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОДА Дмитра Живицького в Telegram.

"Вчора у районі Липової Долини люди чули вибухи - це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на території району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

Разом з тим він повідомив, що триває в Сумській області активна робота над повним відновленням автобусних маршрутів.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 6 квітня завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій на сході України. В результаті обстрілу є постраждалі.

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ПолтаваСумская областьВійна Росії проти України