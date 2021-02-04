В Сумской области впервые вынесли приговор по закону о "ворах в законе"

Фото: молоток судьи (freepik)

Ковпаковский районный суд города Сумы первый в Украине вынес приговор по новому закону о "ворах в законе". Мужчину осудили к трем годам условно за то, что тот обратился к криминальному "авторитету", чтобы тот помог взыскать долг.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

2 февраля соответствующий приговор был вынесен в отношении 65-летнего жителя города Сумы. Его обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об обращении за применением преступного влияния.

Судом было установлено, что в июле 2020 года обвиняемый обратился к местному криминальному "авторитету", точно зная, что тот имеет значительное влияние в криминальной среде. "Авторитет" координирует противоправную деятельность в регионе, распределяет полученные преступным путем средства. Тот от имени заказчика требовал у жительницы Сум возвращения несуществующего долга, угрожая физической расправой.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества. Несмотря на то, что осужденный полностью признал вину, ранее не был судим и достиг пенсионного возраста, он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Напомним, 4 июня прошлого года Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект о "ворах в законе". Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.