У Сумській області вперше винесли вирок за законом про "злодіїв в законі"

Фото: молоток судді (freepik)

Ковпаківський районний суд міста Суми перший в Україні виніс вирок за новим законом про "злодіїв в законі". Чоловіка засудили до трьох років умовно за те, що той звернувся до кримінального "авторитета", щоб той допоміг стягнути борг.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

2 лютого відповідний вирок був винесений відносно 65-річного жителя міста Суми. Його звинувачували у скоєнні кримінального злочину, передбаченого статтею про звернення за застосуванням злочинного впливу.

Судом було встановлено, що в липні 2020 року обвинувачений звернувся до місцевого кримінального "авторитета", точно знаючи, що той має значний вплив у кримінальному середовищі. "Авторитет" координує протиправну діяльність в регіоні, розподіляє отримані злочинним шляхом кошти. Той від імені замовника вимагав у мешканки Сум повернення вигаданого боргу, погрожуючи фізичною розправою.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки без конфіскації майна. Попри те, що засуджений повністю визнав провину, раніше не був судимий і не досяг пенсійного віку, він звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Нагадаємо, 4 червня минулого року Верховна рада у другому читанні схвалила законопроект про "злодіїв в законі". Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.