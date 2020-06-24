В Сумской области усилили контроль над карантином. В частности, были введены более жесткие ограничения к работе заведений общественного питания и массовым мероприятиям, а также запретили работу детских лагерей.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Решение об ужесточении карантина 24 июня приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации (ТЭБ и ЧС).

"Рекомендуется…прекращение деятельности заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности после 22 часов. В Сумской области пока не будут функционировать детские учреждения оздоровления и отдыха. Запрещается также проведение массовых… мероприятий, деятельность музеев и историко-культурных заповедников, театров, концертных организаций, филармонии, художественных (художественных) коллективов с участием более одного человека на 5 кв. м. площади здания или территории (на открытых площадках)", - сообщили в ОГА.

Также все граждане должны носить маски в общественных местах и иметь при себе документы подтверждающие личность. Проезд в общественном транспорте разрешен в количестве пассажиров, не превышающем количество мест для сидения.

Отметим, в Сумской области за прошлые сутки подтвердили 9 новых случаев коронавируса. Всего в области 272 человека заболели COVID-19, 5 - умерли, 186 - выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине 14 регионов не готовы к ослаблению карантина, при этом Сумской области в списке не было.

Отметим, с 22 июня в Украине ввели новые правила оценки готовности регионов к ослаблению карантина, при этом ужесточать ограничения могут в отдельных населенных пунктах.