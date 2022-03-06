В Сумской области без света остаются около 10 тысяч абонентов: где наихудшая ситуация

В Сумской области в результате обстрелов российских оккупантов около 10 тысяч абонентов остаются без света. Хуже всего ситуация в Краснополье, Ахтырке, Тростянце и Лебедине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в Telegram .

Отмечается, что самая сложная ситуация сейчас сложилась в Ахтырке, где не прекращаются обстрелы захватчиков. Там из-за разрушения ТЭЦ полностью отсутствует тепло, водо- и электроснабжение частично есть.

В городе Лебедин поставки электроэнергии частично восстановлены, однако в районе свет полностью отсутствует.

Также проблемы со светом, водой и газом есть в Тростянце. В населенном пункте полностью обесточены три микрорайона, еще два - частично. Кроме того, повреждена линия 35 кВт. Три микрорайона остаются без водоснабжения из-за прорывов в системе водоснабжения и водоотведения.

"Сумы. После авиаудара по 40-й электроподстанции облэнерго и ПС "Сумы. Укрэнерго", частично восстановили водоснабжение, водоотведение и электропитание. Несмотря на усилия аварийщиков, мощностей электричества не хватает! До сих пор без воды остается район Химгородка, без света - район Васильевки", - отметил председатель ОГА.

Также теплоэнергии частично нет в Конотопе, Кирилловке и Краснополье.

Сейчас на территории всей Сумской области работают ремонтные бригады облэнерго и другие коммунальщики, которые пытаются восстановить водо - и теплоснабжения, водоотведения и электропитание.