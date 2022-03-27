В Херсоне и Каховке жители снова устроили мирные митинги против российской оккупации

Жители временно захваченных Каховки и Херсона в воскресенье, 27 марта, вышли на митинги против российской оккупации. Однако российские военные пытались разыграть мирные демонстрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Отмечается, что несколько десятков мирных жителей с украинскими флагами вышли в центр населенных пунктов. Они скандировали, что их города являются исключительно украинскими и не принадлежат России.

В Херсоне боевики, пытаясь разогнать митинг, бросали в людей дымовыми шашками.

Проукраинские митинги во временно оккупированных городах прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что, по данным разведки, Россия хочет захватить юг и восток Украины, чтобы применить так называемый "корейский" сценарий.

"Но для Украины не может быть никаких сценариев, никаких компромиссов, касающихся территориальной целостности и суверенитета. Украинский народ, армия не позволят России оккупировать наши территории. Люди демонстрируют, что рабы не могут оккупировать свободных", - отметил Ермак.