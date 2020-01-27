В Сумской области школы закрывают на карантин

В Сумской области 15 школ закрывают на карантин из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной государственной администрации.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, общее состояние заболеваемости населения Сумской области гриппом достиг порогового уровня и составляет 527,8 человек на 100 тысяч населения. Общее количество больных составляет 5696 человек, среди которых 3880 детей, что составляет 68,1%.

Эпидемиологический порог пока превышен в 6 районах области: Кролевецкий - на 12,1%, Недригайловский - на 29,3%, Сумской - на 20,2%, Тростянецкий - на 37,3%, города Сумы и Лебедин - на 20,8% и 45,2% соответственно.

"Во избежание вспышки гриппа приостановлен учебный процесс в 15 общеобразовательных школах области. Из группы эпидемриска запланировано на вакцинацию 4926 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Винницкой области приостановили обучение в образовательных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

Также РБК-Украина писало, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. При Министерстве здравоохранения Украины 26 января создан соответствующий штаб.