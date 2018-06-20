У Сумській області викрили на хабарі двох посадовців ДФС

Їх було затримано під час отримання неправомірної вигоди у сумі 60 тис. гривень

У Сумській області поліція викрила на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"20 червня двох посадовців ДФС у Сумській області було затримано під час отримання неправомірної вигоди у сумі 60 тис. гривень за зменшення суми нарахованих штрафних фінансових санкцій", - йдеться у повідомленні.

Так, за фактом протиправних дій працівників фіскальної служби раніше було розпочато кримінальне провадження за частиною третьою ст. 368 (вимагання неправомірної вигоди, службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Також про затримання посадовців повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Затримали заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області", - написав він.

Чистимо ДФС -2 Затримали заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області Опубліковано Юрієм Луценком 20 червня 2018 р.

Як повідомляється, у межах досудового розслідуванні слідчі поліції встановили: із середини травня 2018 року заступник начальника головного управління ДФС у Сумській області у змові з головним державним ревізором-інспектором, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав у приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 60 тис. гривень.

За ці гроші посадовці обіцяли зменшити суму нарахованих штрафних фінансових санкцій із одного мільйона гривень до 25 тис. гривень.

Так, обох спільників наразі затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Донецькій області детективи слідчого управління поліції викрили співробітницю Пенсійного фонду на хабарі від переселенця.