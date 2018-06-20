Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Пенсійному фонді вимагали хабар від переселенця

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 17:03
Іллюстративне фото: поліція (procherk.info)
Іллюстративне фото: поліція (procherk.info)

Вона вимагала 7500 гривень

У Донецькій області детективи слідчого управління поліції викрили співробітницю Пенсійного фонду на хабарі від переселенця. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Детективи слідчого управління поліції Донецької області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали головного спеціаліста Пенсійного фонду Маріуполя за одержання хабара в сумі 7500 гривень за сприяння в оформленні довідки тимчасово переміщеної особи та призначенні пенсійних виплат"

Так, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії Лівобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Маріуполі залучила до злочинної схеми свою знайому.

"Посередниця була зупинена поліцейськими під час отримання грошей. У жінки вилучено 7500 гривень, які вона мала передати працівниці Пенсіонного фонду", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харківській області Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі у 22 тис. гривень групу співробітників працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, котрі вимагали гроші від підприємців.

Посадовця Державної екологічної інспекції викрили на хабарі У справі про хабар детективу НАБУ затримали брата Дубового
Теги публікації: Донецьк, переселенцы, взятка, Пенсионный фонд Украины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся