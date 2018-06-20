У Пенсійному фонді вимагали хабар від переселенця

Вона вимагала 7500 гривень

У Донецькій області детективи слідчого управління поліції викрили співробітницю Пенсійного фонду на хабарі від переселенця. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Детективи слідчого управління поліції Донецької області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали головного спеціаліста Пенсійного фонду Маріуполя за одержання хабара в сумі 7500 гривень за сприяння в оформленні довідки тимчасово переміщеної особи та призначенні пенсійних виплат"

Так, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії Лівобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Маріуполі залучила до злочинної схеми свою знайому.

"Посередниця була зупинена поліцейськими під час отримання грошей. У жінки вилучено 7500 гривень, які вона мала передати працівниці Пенсіонного фонду", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харківській області Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі у 22 тис. гривень групу співробітників працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, котрі вимагали гроші від підприємців.