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У Сумській області розбився вертоліт

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 17:23
У Сумській області розбився вертоліт
Фото (dsns.gov.ua)

В результаті інциденту загинула одна людина

У Сумській області поблизу населеного пункту Яблучне Великописарівського району чоловік загинув в результаті падіння вертольота. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що сьогодні, 14 липня о 15:29, в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт по обприскуванню полів сталося падіння вертольота Мі-2. Внаслідок авіаційної катастрофи загинув пілот вертольота.

Нагадаємо, в Полтавській області розбився легкомоторний літак, що призвело до загибелі людини, ще одна людина травмована. Подія трапилася в селі Плехів Оржицького району Полтавської області у неділю, 7 липня, о 15:32.

30 травня в Рівненській області розбився військовий вертоліт Мі-8, в результаті інциденту загинули четверо військових. Інцидент стався в районі села Сестрятин Радивилівського району. Серед загиблих був і командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

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