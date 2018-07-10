В ЮАР разбился пассажирский самолет, есть пострадавшие

Новости Происшествия 10.07.2018 - 19:02
Фото (twitter.com/SABCNewsOnline/)
Фото (twitter.com/SABCNewsOnline/)

В результате катастрофы пострадали 20 человек

В Южно-Африканской республике (ЮАР) недалеко от города Претория разбился пассажирский самолет. Об этом сообщает южноафриканский телеканал SABC News.

Сообщается, что в результате катастрофы пострадали 20 человек.

Также эту информацию подтвердили врачи из организации неотложной медицинской помощи ER24. По крайней мере один человек находится в критическом состоянии.​ О степени тяжести ранений других пострадавших врачи не рассказали.

Напомним, ранее в Вильямсбурге (Вирджиния, США) вертолет врезался в жилой дом, в результате погиб один человек. 

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Теги:  авиакатастрофа,  ЮАР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС