В ЮАР разбился пассажирский самолет, есть пострадавшие

В результате катастрофы пострадали 20 человек

В Южно-Африканской республике (ЮАР) недалеко от города Претория разбился пассажирский самолет. Об этом сообщает южноафриканский телеканал SABC News.

Сообщается, что в результате катастрофы пострадали 20 человек.

Также эту информацию подтвердили врачи из организации неотложной медицинской помощи ER24. По крайней мере один человек находится в критическом состоянии.​ О степени тяжести ранений других пострадавших врачи не рассказали.

Напомним, ранее в Вильямсбурге (Вирджиния, США) вертолет врезался в жилой дом, в результате погиб один человек.