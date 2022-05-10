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Войска РФ открыли огонь по Сумской области: под ударом район Белополье

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Украина, Вторник 10 мая 2022 14:15
Войска РФ открыли огонь по Сумской области: под ударом район Белополье Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Армия России, сосредоточившая свои позиции на границах с Украиной, вновь обстреляла Сумскую область. На этот раз под ударом врага - Белопольская община.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Белопольскую общину обстреляли из систем залпового огня, которые расположены на территории России. Потерь нет, повреждения уточняются", - сообщил Живицкий.

Напомним, вечером 9 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Под удар попали Новослободская и Ворожбянская общины.

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