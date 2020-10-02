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В Сумской области продолжается строительство дорог сразу в нескольких районах

Сумская область, Пятница 02 октября 2020 16:17
В Сумской области продолжается строительство дорог сразу в нескольких районах
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Сумской области продолжается строительство дорог сразу в нескольких районах в рамках национальной программы "Большая стройка". В частности, идет ремонт трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей страничке в Facebook.

Кроме того, участок между 213 и 218 километрами уже завершен, на других отрезках укладывают полотно.

Также активно строят трассу Р-60 Кролевец - Конотоп - Ромны – Пирятин.

Напомним, ранее Юрий Голик назвал приоритетом программы "Большая стройка" создание нового качества жизни по всей стране.

Как известно, реализация программы позволит построить и отремонтировать свыше 6500 км дорог, а также сотни школ, детских садов, спортивных объектов и медицинских учреждений.

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